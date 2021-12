Caputi: “Il Napoli deve recuperare Manolas, è fondamentale visto l’infortunio di Koulibaly”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi il giornalista Massimo Caputi:

“Sarebbe quasi una beffa andare in Conference League, il Napoli ha l’obbligo di fare il massimo contro il Leicester. La sorte non è stata tanto amica col Napoli, i gironi che gli capitano in Europa sono sempre i più complicati.

Manolas? E’ fondamentale recuperare un giocatore come lui. Nel Napoli non si è visto il migliore Manolas, ma è sempre un giocatore di esperienza e in questo momento con l’assenza di Koulibaly sarebbe importantissimo. Ci sono momenti dove sembra che si accanisce la cattiva sorte con una serie di infortuni, però la prestazione di chi ha sostituito i titolari è stata ottima.

Si gioca troppo? È strano vedere che i calciatori e i club non prendono una posizione forte. C’è un doppio danno: non solo quello che riguarda la salute dei calciatori, ma anche la tenuta dei tifosi. Quando ci sono troppe partite si perde l’interesse.