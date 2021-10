Caputi: “Spalletti tra i migliori in circolazione. Rrahmani? Che coppia con Koulibaly”

Il giornalista de Il Messaggero, Massimo Caputi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho sempre pensato che il Napoli avesse fatto bene a scegliere Spalletti. Confermo che per me è tra i migliori allenatori italiani in circolazione, il suo lavoro in così pochi giorni è molto evidente. Koulibaly sembra un altro giocatore quest’anno, è tornato quello di qualche anno fa. Tuttavia devo dire che il Napoli ha riacquistato anche un altro giocatore e sto parlando di Rrahmani. In coppia con Koulibaly ha acquisito quella sicurezza che permette al Napoli di non subire gol”.