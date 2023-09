Caressa: “Garcia ha preso in mano la squadra più difficile, Kvaratskhelia è diventato prevedibile”

Fabio Caressa ha parlato a Sky Sport del Napoli di Garcia e della situazione che il nuovo tecnico azzurro sta vivendo:

“A Napoli iniziano a mugugnare, dopo le prime giornate. Garcia ha preso in mano una delle squadre più difficili, perché non facile da migliorare dopo lo Scudetto. Quando un gruppo è vincente, è normale che sia un po’ restio al cambiamento: anche questo, nel lavoro di Garcia, non aiuta. Per quale motivo Stanislav Lobotka non sembra lo stesso dell’anno scorso? Me lo chiedo. Khvicha Kvaratskhelia, a ben vedere, è stato un po’ capito: ormai, sanno come si gira e viene limitato dagli avversari”.