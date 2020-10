Carnevale a Radio Crc: “Koulibaly sarebbe stato utile anche al mio Napoli. Osimhen si concentri di più sui gol. A Maradona devo tutto”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli. “Ieri in casa della Real Sociedad il Napoli ha fatto la partita giusta – ha detto Carnevale a Radio Crc – gli azzurri hanno meritato la vittoria, dopo aver controllato gli avversari, dopo aver colpito in contropiede e dopo aver realizzato un bellissimo gol con Politano. Per me la rosa del Napoli è molto forte. Insieme a quella dell’Inter può dare fastidio alla Juve. Faccio i complimenti a Giuntoli per l’acquisto di Bakayoko. Un centrocampista con le sue qualità tecniche e con la sua fisicità era proprio quello che mancava. Conosco Osimhen. Per me è fortissimo. Gli consiglio di essere meno generoso nei confronti dei compagni e di cominciare a dedicarsi al gol, perché nelle gambe ne ha parecchi. Mi piace molto Mertens nel ruolo di trequartista. Per me è un genietto. Koulibaly è tra i migliori difensori al mondo. Sarebbe stato utile anche al mio Napoli”. In quel Napoli giocava anche Diego Maradona, che oggi festeggia il 60esimo compleanno. “A Maradona devo tutto – ha detto Carnevale a Radio Crc – era il nostro condottiero. Guai a chi gli toccava i compagni. Nel giorno del suo 28esimo compleanno fu lui a fare un regalo a noi, che ricevemmo una fedina d’oro. Un personaggio straordinario”.