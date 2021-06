Carnevale: “De Paul al Napoli? Tante le squadre su di lui. Sarà lui a scegliere”

Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” in onda su Radio Marte è intervenuto l’osservatore dell’Udinese, Andrea Carnevale, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

“De Paul ambito da tante squadre? Mi fa piacere. Lo avevo visto prima che andasse al Valencia, ritornò in Argentina e siamo stati bravi a prenderlo. Gli sono bastati 3-4 anni in Italia per ambientarsi e diventare un top player. All’inizio giocava come esterno a sinistra, tipo alla Insigne. Poi con il tempo Nicola lo ha fatto diventare mezz’ala, e da li ha fatto grandi prestazioni.

Napoli sempre su di lui ? Non lo so, il presidente non mi ha detto nulla. Sono tante le squadre che lo cercano, e credo che alla fine sarà lui a scegliere la sua destinazione.”