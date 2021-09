Carnevale elogia Osimhen: “Ha una velocità impressionante, vista l’età i margini di crescita sono tanti”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport l’ex Napoli Andrea Carnevale ha parlato di Osimhen e della sua seconda rete al Leicester:

“Direi che ha fatto un gol alla Carnevale. Capitava anche a me che staccavo altissimo e segnavo spesso di testa. Mi ha impressionato per come si sia fermato in aria per colpire il pallone. Bella anche la prima rete, di astuzia e potenza. Margini? È un ragazzo di appena 22 anni, sul quale bisognerà lavorare ancora tanto. Quest’anno ha la fortuna di essere allenato da Spalletti che cura molto i particolari dei suoi giocatori. Andrebbe migliorato tecnicamente, spesso ha difficoltà nel controllare il pallone, ma sono limiti eliminabili in breve tempo. Impressiona la facilità con cui riesce a sgfuggire agli avversari e quando si allunga il pallone è finita per il difensore, ha una velocità impressionante, sembra quasi che tagli l’aria”.