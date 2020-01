Casa Lazio – Squadra al lavoro in vista del Napoli: recupera Lulic mentre è ancora out Correa

FORMELLO – E in infermeria ora è rimasto solo Correa. La preparazione dell’anticipo con il Napoli è entrata nel vivo con il ritorno in gruppo di molti calciatori rimasti a riposo negli ultimi giorni. Su tutti, neanche a dirlo, il capitano: Lulic partecipa alla seduta e alle prove anti-Gattuso, si muove sulla fascia sinistra, che sospiro di sollievo. Stringerà i denti, aveva riportato un problema alla caviglia sinistra a Brescia. Il bosniaco salta soltanto la seconda parte delle esercitazioni tattiche, come lui anche Cataldi. Tutto secondi i programmi, sono entrambi a disposizione per sabato. Al Fersini si rivede pure Jony, colpito duro alla caviglia durante l’allenamento di martedì pomeriggio. L’infortunio è meno serio del previsto, anzi è già alle spalle. Riuscirà a entrare tra i convocati. Qualche dubbio in più su Marusic, un altro degli affaticati: il montenegrino s’è visto sul campo solamente per il riscaldamento con il pallone e poi è rientrato negli spogliatoi.

DUBBI. La situazione più critica è quella del Tucu, alle prese con un forte affaticamento al polpaccio. Ci sono ancora speranze, nei giorni scorsi prevaleva l’ottimismo, ma l’assenza di stamattina lancia Caicedo al fianco di Immobile. Saranno loro due a formare la coppia d’attacco. Ciro più il Panterone. Correa ci prova per la panchina. A centrocampo torneranno Luis Alberto e Leiva dalla squalifica, mentre il Giudice Sportivo fermerà per un turno Parolo. In difesa sono sicuri del posto Acerbi e Radu, il ballottaggio è sul centrodestra tra Luiz Felipe e Patric. I due oggi si sono alternati per completare il terzetto arretrato. Tra i pali Strakosha (Proto non era sul campo, aggregato il baby Furlanetto).

Fonte: Lalaziosiamonoi.it