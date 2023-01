Casarin: “Nessuno migliore di Doveri per Napoli-Juve”

Paolo Casarin, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte:

“Doveri ha l’esperienza che serve per arbitrare una gara come Napoli-Juventus che potrebbe anche rivelarsi complicata da gestire in campo. Ricordo una sua ottima prova in un derby di Milano. Non so, francamente, quale arbitro migliore di Doveri potesse incaricare per questo big match il designatore. Se Rocchi lo ha scelto è perchè sa che sta bene. Non condivido la scelta di far continuare la carriera degli arbitri fin quasi alla soglia dei cinquant’anni o robe del genere. C’è bisogno del ricambio generazionale.

Non bisogna farli diventare nonni sul campo. Così facendo si scopre che dietro ci sono dei bravi arbitri. Il meccanismo arbitrale consuma ma produce. Quelli esperti, finchè superano i test fisici, possono continuare ad arbitrare ma nelle leghe regionali, così come funziona negli Stati Uniti da sempre. In Serie A il limite di età dovrebbe essere abbassato sempre più. Quelli bravi, io li manderei ad arbitrare nella massima serie a 25 anni”.