Caserta a Otto Channel: “Ottima vittoria, ma pensiamo già al Lecce”

Il tecnico del Benevento, Fabio Caserta, ha parlato ai microfoni di OttoChannel al termine della sfida vinta per 5-1 contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da IamNaples:

“Una bella vittoria, non capita sempre di fare 5 gol al Napoli, ma dobbiamo essere concentrati per il match di campionato contro il Lecce. Le amichevoli lasciano il tempo che trovano e dobbiamo concentrarci per il campionato, ma stasera ho avuto risposte importanti dai ragazzi. Difesa? Chiedo tanto a tutti i reparti, non solo a loro. La squadra deve essere sempre compatta e deve essere consapevole della sua forza nella su categoria. Lecce? Pensiamo a lavorare non alle vittorie e le sconfitte. È una squadra attrezzata, dobbiamo prepararla bene”.