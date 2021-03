Casertana-Cavese 2-1, Senese titolare, salernitani in 9 a fine gara

La Cavese nel ricordo di mister Vanacore sfiora il colpaccio sul campo della Casertana, ma si arrende nel finale a una rete di Longo (2-1). Biancoblu che erano passati in vantaggio con Gerardi al 26′: su cross di Bubas da sinistra, sponda di testa di Matino sul secondo palo per Gerardi, che da sottomisura di testa non sbaglia.

Poi però vengono fuori i padroni di casa che trovano il pari al 55′ su un calcio di rigore siglato da Pacilli. La gara si incattivisce perché la posta in palio è alta e la Cavese resta in nove uomni – prima l’espulsione di Gerardi al 64′ e poi di Scoppa al 74′ entrambe per doppia ammonizione – aprono le strade alla vittoria dei rossoblu. Il sorpasso è certificato all’89’ da Longo che insacca con un preciso colpo di testa. I metelliani restano così all’ultimo posoto in classifica.

CASERTANA: Avella, Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo, Rillo, Varesanovic, Santoro, Matese, Pacilli, Cuppone, Rosso. Allenatore: Guidi.

CAVESE: Kucich, Senese, Matino, Gega, Natalucci, Scoppa, Cuccurullo, Ricchi, Bubas, Gerardi, Senesi. Allenatore: Campilongo.