Casillas: “Scudetto Napoli? Un bene per il calcio italiano”

Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Dazn de campionato italiano, con un riferimento anche al Napoli. Ecco le sue parole:

“La Serie A mi piaceva molto quando ero giovane, soprattutto quando era considerato il miglior campionato del mondo. Prima in Italia ci giocavano un po’ tutti i campioni, quelli più importanti. La verità è che la Serie A ha passato un periodo in cui ha vinto solo la Juventus ed era diventata un po’ noioso, ma ora il fatto che il Napoli stia conquistando lo scudetto è un bene per il calcio italiano perché ha interrotto il dominio dei bianconeri. Stesso discorso per il Milan che ha trionfato nella scorsa stagione e per l’Inter che ha vinto in passato. Ho massimo rispetto per tutte le squadre italiane, ma il Real Madrid è il Real Madrid”