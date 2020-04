Caso Feltri, la senatrice del M5S: “Pronti ad una interrogazione parlamentare”

La senatrice del Movimento 5 Stelle Sabrina Ricciardi ha comunicato, tramite i suoi canali social, di essere pronta a dare il via ad un’interrogazione parlamentare dopo le parole di ieri sera del giornalista Vittorio Feltri. Ecco il post della senatrice

Ieri, nel corso della trasmissione ‘Fuori dal coro’, il giornalista Vittorio Feltri ha proferito queste parole molto gravi: “Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori (…). Del resto noi settentrionali che andiamo a fare in Campania, i parcheggiatori abusivi?”.

Come cittadina del Mezzogiorno, prima ancora che come membro della “Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”, ho sentito il dovere di attivarmi immediatamente scrivendo un’interrogazione rivolta al Ministro dello Sviluppo Economico.

Nel ricordare che il giornalista Vittorio Feltri si rende spesso complice di vulgate finalizzate a screditare la popolazione del Mezzogiorno d’Italia, nell’interrogazione ho ricordato che il codice penale (art.604 bis) prevede la reclusione fino ad un anno e sei mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico.

Ho così chiesto al Ministro di sapere se ritenga che le parole pronunziate da Vittorio Feltri possano fomentare stereotipi negativi contro i cittadini meridionali e, in caso affermativo, quali azioni si intenda perseguire avverso il dottor Feltri

Analogamente, ho inteso sollecitare il Ministro anche in merito all’eventuale responsabilità oggettiva di Rete 4 e del conduttore Mario Giordano, che non è intervenuto stigmatizzando l’accaduto.

Ritengo l’accaduto gravemente lesivo della dignità dei meridionali, soprattutto considerando che la trasmissione è stata vista da milioni di cittadini. Né bastano le scuse di chi s’è macchiato di un gesto così grave. E’ arrivato il momento che finalmente qualcuno risponda in ogni sede delle proprie responsabilità.

Infine, questa interrogazione vuole essere anche un monito per il futuro: queste circostanze vergognose non dovranno mai piu’ verificarsi: per rispetto dei cittadini, del Paese, di noi istituzioni e della categoria dei giornalisti!