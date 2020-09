Caso Koulibaly, Il Mattino: “Se resta, il centrocampista arriva in prestito. Frenata nel contenimento del monte stipendi”

L’edizione odierna de Il Mattino affronta il tema del mercato partenopeo. Kalidou Koulibaly resta un caso, di quelli che sono di difficile risoluzione. Solo una sua cessione potrà avviare spostamenti in entrata del Napoli. Da tenere in conto una frenata del monte stipendi. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo: “L’impressione è che solo la cessione di Koulibaly smuoverà le operazioni in entrata degli azzurri. Lo scenario economico non è semplice e forse solo l’arrivo dei fondi in Lega può aiutare la nostra Serie A a riprendersi. Certo, i toni sono pacati, il fare è discreto. Il bivio è chiaro. Se Koulibaly resta, la proprietà deve mettere nel conto una frenata anche nel contenimento del monte stipendi (che difficilmente arriverà a quota 80 milioni, obiettivo di inizio mercato). In questo caso, il centrocampista che manca a Gattuso, arriverà in prestito”.