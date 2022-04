Caso Plusvalenze, l’avv.Grassani: “Assurdo, il Napoli non aveva bisogno delle plusvalenze per il bilancio”

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Repubblica dopo le richieste della Procura sul caso Plusvalenze:

“Sono perplesso davanti a queste richieste di sanzioni per i dirigenti coinvolti, chiamati a rispondere per un’unica operazione che, per inciso, è l’unica di tutto il procedimento che non proviene dall’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Torino. Stiamo sindacando sul valore di un giocatore come Osimhen. È stato acquistato a 72 milioni di euro e dopo un anno e mezzo vale oltre 100 milioni, forse addirittura il doppio. Davvero stiamo parlando di questo? Le contropartite tecniche erano in linea con i valori di mercato. Non ci dimentichiamo poi che il Napoli non ha mai avuto necessità di realizzare plusvalenze fittizie. Siamo una società in salute e non si sarebbe realizzato alcun beneficio concreto a bilancio per il club di Aurelio De Laurentiis”