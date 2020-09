Caso Suarez, il legale della Juve: “Verità alterata e ricostruita. Ribadito nostra trasparenza”

Luigi Chiappero, legale di Juventus, ha parlato dopo l’audizione in Procura della Repubblica sul caso Luis Suarez. “Abbiamo ascoltato le domande poste, pensiamo di aver contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti in veste di testimoni. Ci è servita per ribadire la trasparenza del nostro operato professionale in un clima sereno e costruttivo. Devo anche essere grato ai PM per averci chiamati subito. Aspettavamo con ansia l’occasione, per poter riferire in merito ai fatti. Come si è dimostrato in questa, come in tante altre occasioni, la verità viene alterata, tagliata e restituita in un racconto che serve al lettore ma non è la verità. Ringrazio i PM che hanno fatto molto per fare in modo che le cose fossero precise”.