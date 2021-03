Caso tamponi Lazio, rinviata la prima udienza: Juve e Toro attendono

Rinviata al 26 marzo alle ore 11 l’udienza relativa al processo alla Lazio sul caso tamponi. Lo ha deciso il Tribunale federale nazionale della Figc nell’udienza di oggi. Il collegamento via web, fissato in mattinata, si è chiuso poco dopo. In video-conferenza, il presidente del Tribunale federale, Cesare Mastrocola, ha accettato la richiesta dell’avvocato biancoceleste, Gian Michele Gentile, che ha proposto lo slittamento per l’assenza degli imputati. Lotito impegnato con l’assemblea di Lega sui diritti tv, il dottor Rodia, implicato nella questione, segue la squadra in vista della trasferta di Monaco contro il Bayern. Prima udienza rinviata alla prossima settimana.