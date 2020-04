Caso Vittorio Feltri, Mario Giordano: “E’ un grande giornalista, ma mi dissocio dalle sue parole”

Mario Giordano, conduttore di “Fuori dal coro”, in apertura del Tg4 ha provato a dissociarsi in merito alle dichiarazioni di Vittorio Feltri, direttore di Libero, che aveva rilasciato proprio durante la sua trasmissione:

“Feltri è un grandissimo giornalista. Ho avuto l’onore di fare delle battaglie di civiltà grandissime con lui. Credo che volesse parlare di superiorità economica e in nessun caso antropologica, ma comunque sia, come è uscita la frase ieri sera e soprattutto come è stata percepita è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Soprattutto è una cosa lontanissima da ciò che pensiamo noi, da quello che penso io, quello che pensano i nostri ascoltatori e il gruppo di lavoro di ‘Fuori dal Coro’”.