Cassano: “Il Milan ha meritato. Napoli nervoso e confuso dopo il gol”

Antonio Cassano, ex giocatore ed attuale opinionista, attraverso i suoi canali social si è così espresso su Napoli-Milan: “Per me alla vigilia il Napoli era super favorito contro il Milan. E invece nel primo tempo non mi è piaciuta nessuna delle due squadre. Poi il gol rocambolesco fatto dal Milan ha girato la partita, mentre il Napoli è stato nervoso e confuso. Il Milan è stato lì, compatto, ha meritato la vittoria. In questo momento vedo il Milan come antagonista dell’Inter, anche se alla lunga potrebbe essere il Napoli la principale rivale”.