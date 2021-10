Cassano: “Il Napoli può lottare fino alla fine, Spalletti è il leader assoluto”

Antonio Cassano, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo Tv: “Il Pallone d’Oro? Se lo vince Messi non si sbaglia mai, ma io penso che si debba andare a Monaco e consegnarlo direttamente a Lewandowski per quello che ha fatto. Lui, Benzema e Suarez sono stati i migliori 9 in questi ultimi anni. Napoli? Secondo me può lottare fino alla fine. Il leader assoluto è Spalletti. Se la piazza riesce ad appoggiare l’allenatore anche nei momenti difficili, il Napoli fino all’ultima giornata si gioca lo scudetto”.