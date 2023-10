Cassano: “In partita con la peggior squadra d’Europa, Napoli non è tornato”

Antonio Cassano ha parlato al consueto appuntamento della Bobo Tv, dove ha commentato il momento del Napoli e la vittoria in Champions League contro l’Union Berlino:

“Il Napoli ha affrontato la peggior squadra d’Europa e non ha giocato bene. Ci provo a non pensare all’anno scorso, ma nel Napoli e l’unico che fa la differenza è Kvara, stratosferico, solo lui crea qualcosa. Lobotka quando ha palla non ha alternative di gioco, deve fare da solo, non ho capito neanche la scelta di non mettere Simeone, come a Verona. Raspadori non aveva fatto una buona partita, ma sull’unica palla ha fatto gol.

Cajuste fatica, mentre sta facendo bene Natan. L’Union Berlino non si salverebbe nemmeno in Serie A, dall’arrivo di Bonucci nove sconfitte ed il Napoli ha faticato. È vero, è sempre difficile in Champions in alcuni stadi, ma l’ha vinta Kvara, lui è sempre decisivo. Io lo dissi dopo Udinese e Lecce che il Napoli non era tornato. Ora si dice cura-De Laurentiis, ma ha vinto a Verona che è sotto un treno e loro hanno tirato nove volte e potevano fare tanti gol, e poi la peggior squadra d’Europa a Berlino e li ha lasciati in partita fino all’ultimo. Senza quella giocata fai 0-0”.