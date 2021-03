Cassano: “La Juve fallisce in Europa da 25 anni. Non ha lo status da big”

L’eliminazione della Juve agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto continua a far discutere. Il flop europeo dei bianconeri è stato oggetto di discussione anche della Bobo Tv nel consueto appuntamento di Vieri, Adani, Ventola e Cassano con gli appassionati di calcio, “quello con F” (Football ndr), come amano dire i quattro ex calciatori. Sul ko della Vecchia Signora, Fantantonio sembra avere le idee abbastanza chiare: “Discutere Cristiano Ronaldo è follia. Se parliamo di Ronaldo e la Juve sono differenti: il primo è il re della coppa, la seconda da 25 anni fallisce sempre. La Juve non ha lo status delle big. In Italia ci accontentiamo di vincere 10 scudetti a febbraio. Ma siamo fermi all’epoca di 15-20 anni fa. Il Milan di Ancelotti ha dato spettacolo ma è stato un fuoco di paglia. La Juve in Italia può continuare a vincere perché hanno disponibilità economia. Come mai in Europa falliscono?”.

Secondo Cassano, la società avrebbe commesso un errore prendendo il fuoriclasse portoghese e inserendolo in una rosa, a suo dire, non all’altezza: “Puoi prendere i più forti della storia ma se non li circondi di giocatori di personalità e status mondiale farai fatica. Escluso Gigi Buffon. Chi ha mai vinto la Coppa dei Campioni lì? Prendere Ronaldo è stato un errore, perché hai messo ancora più pressione alla Juve. Lui ce l’ha lo status per vincere ma gli altri giocatori no”.

Soffermandosi poi sulla partita contro il Porto, Cassano non ha dubbi: “Il Porto ha meritato ampiamente la qualificazione. Hanno fatto una testa così alla Juve. Tra andata e ritorno non si può dire niente. Non posso pensare che in 75’ in 10 creano 4-5 occasioni da gol e la Juve non passa il turno, con la squadra più debole. La Juve è andata meritatamente fuori. Il Porto ha una filosofia di gioco, giocare a calcio e dominare la partita. Mi ricordo dopo Barcellona-Juve 0-3, tutti i pagliacci che parlavano, è dicevano che la Juve era candidata a vincere la Champions. Oggi sputano m***a. Non si può attaccante Ronaldo, è una cosa vergognosa”.