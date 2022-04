Cassano: “Napoli in lotta per lo scudetto, il lavoro di Spalletti è eccezionale”

Antonio Cassano, ex giocatore, è intervenuto alla Bobo Tv ed ha analizzato la stagione del Napoli facendo un confronto tra Spalletti e Gattuso: “L’anno scorso il Napoli non ha mai lottato per lo scudetto, invece quest’anno è lì in piena lotta. È vero che Spalletti ha fatto solo 3 punti in più finora rispetto a Gattuso, però si sta giocando il campionato e anche se credo che sia fuori dalla lotta scudetto si trova comunque li. In Europa League è andato fuori contro il Barcellona. Gattuso ha fatto un buonissimo lavoro, ma secondo me il grande merito di Spalletti quest’anno è aver valorizzato giocatori che l’anno scorso non si sono mai visti. Lobotka è il giocatore più importante al momento, Osimhen è cresciuto esponenzialmente in una maniera devastante, Rrahmani che l’anno scorso non ha mai giocato. Il Napoli è davanti alla Juve, vicino all’Inter e secondo me quello che sta facendo Spalletti è eccezionale, da 10. Valorizzazione dei giocatori, il tipo di calcio che fa, l’entusiasmo che ha dato e poi non dimentichiamo che sul mercato ha acquistato solo un giocatore ovvero Anguissa”.