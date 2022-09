Cassano: “Per difendere Allegri si parla del VAR, non della partita vergognosa della Juve”

Antonio Cassano, oggi opinionista, ha scritto sui social di Juventus-Salernitana:

“Il problema è che ora tutti parlano del Var e di quello che è accaduto. Il problema è che dobbiamo valutare i 95 minuti che la Juve ha fatto malissimo contro la Salernitana. Sia chiaro: grandissimo rispetto per la Salernitana, per i due gol che ha fatto e per il punto che ha preso, ma quando la Juve affronta questi avversari è obbligatorio fare decisamente di più, specialmente se giochi in casa. Invece ora per difendere Allegri si parla del Var e di quello che è successo. Non si parla più della partita vergognosa che ha fatto la Juve”.