Cassano su Lukaku: “Restasse al Chelsea, è la squadra dei suoi sogni…”

Antonio Cassano, nel corso del Bobo Tv Show tenutosi al Teatro Jenco di Viareggio, si è espresso così sul possibile ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku: “Non lo riprenderei. Lui ha detto che andava nella squadra dei suoi sogni (il Chelsea, ndr), a guadagnare 15 milioni di euro. Adesso, però, a Londra non tocca un pallone e vorrebbe tornare in Italia. Il problema dell’Inter, visto che per Dybala è fatta, è che se prendono Lukaku devono vendere Lautaro. Ripeto, non andrei su Lukaku. Anche perché prima di tutto lo devi pagare, ma poi bisogna vedere la reazione della gente: se fa due gol a partita ok, ma in caso contrario la situazione diventa abbastanza particolare. Lukaku doveva pensarci prima. A questo punto dico: che rimanga al Chelsea“.