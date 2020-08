Castel di Sangro, il Sindaco: “Il triangolare si è svolto nel rispetto pieno delle regole grazie al senso di responsabilità dei tifosi”

Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Gravina è cittadino onorario di Castel di Sangro. Ha lasciato il segno in questa città e a lui si deve tutto per quanto riguarda l’aspetto sportivo. Il modello Castel di Sangro, per quanto riguarda la riapertura degli stadi, è merito anche dei tifosi, che hanno contribuito con il loro buon senso e responsabilità, al rispetto delle regole e al buon fine dei match in totale regolarità. L’emozione è stata molto forte per noi. La visita di oggi del Presidente Gravina ci ha emozionato, perché poteva anche non esserci. Potevamo fare brutta figura e invece è andata bene. Quanto accade in uno stadio, con un percorso tracciato, non è la stessa cosa che accade per strada, con tante persone, in vicoli stretti, non sapendo cosa hanno fatto gli altri e dove sono stati. È molto più sicuro stare negli stadi rispettando i protocolli. De Laurentiis ha scritto il futuro nel cinema e nel calcio. Lui guarda sempre al futuro. Immagina, traccia, stimola verso traguardi importanti, che sono legati all’economia. Questo sposa quella che è la nostra strategia di fondo. Siamo sempre stati un comune impresa. Romito? Penso che tutti i ragazzi del Castel di Sangro e dell’Aquila hanno avuto l’occasione della vita. Romito ha avuto dei momenti eccezionali nel triangolare di ieri. Lui nella vita fa il barista, è originario di Rivisondoli”.