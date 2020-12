Castel di Sangro, il sindaco: “Tante sorprese per il prossimo ritiro. Prevediamo maggiore partecipazione del pubblico”

Intervenuto a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ha parlato di novità in vista del ritiro degli azzurri nel 2021: “Siamo quasi certi che le restrizioni saranno meno rigorose in vista del prossimo ritiro del Napoli qui, la pandemia potrebbe rallentare e per di più ci saranno i vaccini Questo consentirà di avere una partecipazione del pubblico più attiva. Abbiamo infranto parecchie norme in ritiro (ride, ndr).

Ritiro di una grande squadra al Sud, i tifosi sugli spalti… Abbiamo dei primati. Ci stiamo già organizzando per creare spazi adeguati necessari per la partecipazione del pubblico e per dei contatti tra squadra e tifosi. Credo che il Napoli farà due ritiri, uno qui ed uno in Trentino. Abbiamo creato una nuova piazza, sistemato tante cose. Ci saranno molte sorprese quando verrete. Il ritiro credo che sarà qui da 10 giorni. A luglio a Dimaro e dodici giorni ad agosto a Castel di Sangro? Credo di si, poi ci sono gli Europei da considerare”.