Castellacci: “Aprire gli stadi è giusto. Dobbiamo imparare a convivere con il virus”

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il professore Enrico Castellacci rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

“Aprire gli stadi è giusto. L’Europeo farà si che si che dopo tutto possa aumentare. Non si può pensare che stadi da 50 mila persona non facciano entrare nemmeno il 20% della loro capienza. Dobbiamo imparare a convivere con il virus, non andrà via. Le vaccinazioni ci potranno salvare ma non basterà farle solo in Italia o in Europa, ma in tutto il Mondo.”