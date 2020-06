Castellacci: “Con il ritiro fiduciario si dà garanzia alla conclusione del campionato

Enrico Castellacci, Presidente medici sportivi italiani ed ex storico medico sociale della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da : “Sarebbe stato paradossale mantenere la norma della quarantena. Sono stati molto veloci. Era l’unico sistema per dare un po’ di ossigeno per pensare di finire il campionato. La quarantena non è stata completamente eliminata. Le società devono rispettare il protocollo e in caso di covid positivo la squadra andrà in quarantena ma potrà uscire per giocare, dopo aver fatto tutti i test rapidi e i tamponi. Bisogna garantire che ai giocatori e allo staff venga fatto un tampone prima della partita. Dopo la partita i ragazzi tornerebbero in quarantena. Viene mantenuto il ritiro fiduciario. Così se riescono loro si allenano, fanno tutti i controlli, giocano, tornano in ritiro. Si dà garanzia al gioco e alla conclusione del campionato. Gattuso? Può fare grande il Napoli”.