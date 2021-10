Castellini: “Meret? Mi dispiace, ma credo che Spalletti abbia altre idee””

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto l’ex portiere di Napoli e Torino Luciano Castellini: “Meret deve cambiare aria per il suo bene? È una risposta che non posso dare, le scelte le fa Spalletti, mi spiace per il ragazzo ma probabilmente l’allenatore dà più fiducia ad Ospina, non so cosa consigliare a Meret. I tempi sono cambiati, ci sono meno titolari nelle squadre e nessuno è inamovibile però è un po’ diverso per il portiere. Milinkovic-Savic? Non si è messo ancora in mostra, fino ad ora ancora non ha fatto errori ma non ci sono state partite in cui ha mostrato tutto il suo potenziale. Chi prenderei tra i 3 portieri nella mia squadra? Fortunatamente non ho questi compiti, non posso decidere, prima di dare un’opinione bisogna vedere gli allenamenti e le condizioni fisiche, mi fido delle scelte di Spalletti. Un portiere come il “giaguaro” esiste oggi? Io credo che oggi siano tutti bene impostati e soprattutto molto forti con i piedi ma vedo che non hanno niente di loro, io credo che il portiere sia una vocazione così come quella del prete”.