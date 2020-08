Cavani al Benfica, il tecnico Jorge Jesus: “Chi non lo vorrebbe? Sarebbe importante per tutto il calcio portoghese!”

Le ultime di calciomercato ruotano attorno a Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano, svincolato dal Paris Saint Germain, entra nei registri del calciomercato portoghese. Il Benfica, però, non è l’unico club che desidera il matador. Cavani, infatti, è corteggiato anche da Inter, Atletico Madrid e Roma.

L’allenatore del Benfica, Jorge Jesus, si dice contento dell’approdo dell’uruguaiano nella sua squadra ma sottolinea come, in realtà, non sia stato lui a chiedere al presidente della società, l’arrivo di Cavani. Jorge Jesus sostiene: “Serve un’operazione di ingegneria finanziaria, cosa in cui il presidente è molto forte. Il Presidente sta facendo di tutto per riuscirci. Di Cavani la società ne parlava già prima del mio arrivo. Chi non lo vorrebbe? Non solo per il Benfica ma per il calcio portoghese”.