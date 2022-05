Cavani alla Fiorentina? L’indiscrezione che fa impazzire i tifosi

La Fiorentina è consapevole di dover convincere Vincenzo Italiano, corteggiato da diverse squadre tra cui il Napoli, a rimanere a Firenze. Per questo motivo si sta muovendo sul mercato per regalare al tecnico n grande colpo di mercato.

Dopo Isco e Luis Alberto, i tifosi sognano ancora più in grande. Alla Fiorentina serve una prima punta da affiancare a Cabral poiché Piatek non verrà riscattato. E allora ecco che il sogno sembra possibile: il matador Cavani sembra essere l’ultimo obiettivo della Viola.

L’uruguaiano lascerà Manchester a fine stagione e vuole spostarsi in un club europeo per preparare al meglio i mondiali. L’Italia e il campionato italiano sono già nel cuore di Cavani, si sa. Se la Fiorentina dovesse conquistare un posto in Europa potrebbe allora diventare davvero una possibile destinazione, attirando in modo concreto il matador.