Cavani, parla la madre: “Tanti club interessati a lui, ma preferisce la Spagna”

Berta Gomez, madre di Edinson Cavani, è intervenuta ai microfoni di Ovacion Digital per parlare del futuro dell’attaccante del Psg: “Lui preferisce che non si sappia ancora quale squadra gli piace maggiormente. Per fortuna oggi ci sono molti club interessati, da ogni parte. Non so ancora dove andrà, mancano ancora 3 mesi alla fine della stagione, c’è tempo per pensare. Quello che posso dire è che ancora non pensa a tornare in Uruguay, nella sua mente c’è l’idea di restare in Europa e la Spagna gli piacerebbe maggiormente. Però grazie a Dio sono tantissimi i club interessati a lui”. Ricordiamo che nei mesi scorsi Cavani è stato accostato con forza all’Atletico Madrid.

Fonte: Alfredopedullà.com