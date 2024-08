Cavese, parla il mister: “Vigliotti? Ha ampi margini di miglioramento, si allena bene e interpreta bene il ruolo”

L’allenatore della Cavese Raffaele Di Napoli ha parlato ai microfoni di radio kiss Kiss Napoli, dove ha commentato l’allenamento congiunto svolto stamattina con gli azzurri di Antonio Conte, e anche il neo acquisto Gianluca Vigliotti, proprio dal Napoli. Di seguito le sue parole:

“C’è stato chiesto due giorni fa di allenarci col Napoli, ieri abbiamo fatto un’amichevole, ma non potevamo rifiutare di confrontarci col Napoli di Conte e per noi è stato un onore. È stata una bella partita, siamo lusingati, sapevamo che di fronte avevamo dei campioni e ci lusinga il fatto di aver segnato due goal anche se si tratta di calcio d’estate. Per noi è stata una gara di prestigio, per il Napoli un buon allenamento. Ho parlato con Conte, il mister è un’icona del calcio, sono un suo seguace, mi piace il suo modo di interpretare il calcio e cerco di rubargli qualche trucco del mestiere. C’è una buona sinergia tra Cavese e Napoli, le tifoserie sono gemellate.

Sono arrivati buoni giocatori dal Napoli e ringraziamo la società azzurra che ce li ha ceduti, speriamo di poterli rivedere in azzurro più maturi. Vigliotti? È un calciatore che ha tanti margini di miglioramento, in Primavera ha segnato a grappoli. È un ragazzo serio, si allena bene e interpreta bene il ruolo di calciatore. Se cresce fisicamente diventerà un calciatore importante, ha il senso del goal ed oggi Caprile ha fatto una buona parata su di lui. Ieri ha fatto doppietta in amichevole, deve continuare a lavorare con umiltà”.