CdM – Addio Lorenzo Insigne, tre iniziative al Maradona per omaggiare il capitano azzurro

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà quasi il tutto esaurito per la partita del Napoli contro il Genoa. Questo perchè sarà l’ultima in casa dell’attaccante e capitano azzurro, Lorenzo Insigne, al quale sarà riservato un trattamento speciale: pronte, infatti, tre iniziative per omaggiarlo. Innanzitutto, prima del fischio d’inizio del match, il presidente Aurelio De Laurentiis gli consegnerà una targa commemorativa e nel maci-schermo saranno proiettati tutti i gol realizzati con la maglia del Napoli da Insigne. Dopo la partita, poi, lo stesso capitano si rivolgerà al pubblico con un piccolo discorso ed i saluti finali.