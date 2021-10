CdM – Ancelotti non udì la frase di Allan verso Edoardo De Laurentiis

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha scritto dell’udienza per Allan riguardo l’ammutinamento del novembre 2019. Per il centrocampista brasiliano ha testimoniato Carlo Ancelotti, che conferma di non aver sentito le frasi irriguardose rivolte al vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Inoltre, durante quella notte Allan era infortunato secondo il referto del dott. Canonico.

“Hanno testimoniato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il suo collaboratore Giuseppe Pompilio sui fatti di quella notte, confermando di aver ascoltato le frasi irriguardose che Allan avrebbe indirizzato al vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Sono intervenuti in videoconferenza l’ex preparatore atletico Luca Guerra e soprattutto Carlo Ancelotti, che ha raccolto l’invito di Allan a testimoniare. L’ex tecnico azzurro, oggi nuovamente al Real Madrid, ha ribadito in questa sede di essere anche lui contrario al ritiro imposto dalla società e di non aver udito la frase “incriminata” di Allan nei confronti del vicepresidente“.