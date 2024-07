CdM – Calciomercato, il Napoli accelera per chiudere Spinazzola e Buongiorno

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, dopo Rafa Marin il Napoli vuole chiudere anche per Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno: “Il principale investimento del club di De Laurentiis riguarda la difesa, è Alessandro Buongiorno del Torino. Il Napoli spinge, vuole accelerare, la distanza dai 40 milioni richiesti dal club granata non è molto ampia. Durante questa settimana potrebbe esserci anche l’incontro per Spinazzola, non c’è ancora l’accordo sull’ingaggio per l’ex Roma che sostituirebbe Mario Rui”.