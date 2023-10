CdM – Champions, la vittoria del Braga è un’ottima notizia per il Napoli

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha perso 2-3 nella seconda giornata del Girone C di Champions League contro il Real Madrid. Una sconfitta arrivata a testa alta e dopo una prestazione importante per gli uomini di Rudi Garcia. A sorpresa, poi, arriva un’ottima notizia per gli azzurri dall’altro match del girone. Il Braga, infatti, ha vinto in rimonta in casa dell’Union Berlino per 2-3 e adesso al Napoli servirà vincere la doppia sfida contro i tedeschi per mettere al sicuro il secondo posto e la qualificazione.