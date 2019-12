CdM – Cina difficile per Callejon, il suo agente lavora per un trasferimento in Spagna

Ci sono ancora tanti dubbi intorno ai rinnovi di Callejon e Mertens che vanno in scadenza a giugno.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il nuovo tetto salariale per gli ingaggi in Cina avrebbe messo un freno a tutte le trattative internazionali e dunque avrebbe diminuito le chances di approdo dei due calciatori azzurri. A dicembre ci sono stati dei contatti tra De Laurentiis e Callejon ma l’accordo non c’è ed il suo agente Quilon si sta muovendo sul mercato spagnolo per un eventuale approdo a parametro zero in estate in caso di mancato rinnovo.