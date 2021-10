CdM – Con il Torino ci sarà Ospina: l’indizio in conferenza stampa

Luciano Spalletti sceglie David Ospina. Un mese fa Meret era infortunato e il Napoli attendeva con ansia il ritorno del colombiano per la gara contro la Juventus, stavolta Ospina ha fatto un allenamento in gruppo, la rifinitura di ieri, e Spalletti sembra voler affidarsi ancora a lui contro il Torino, sottolinea il Corriere del Mezzogiorno. “Per me conta solo il comportamento durante la partita, Ospina ha fatto il suo lavoro l’altra volta, poi avete visto in Colombia i giornali gli hanno dato dieci”, l’indizio di Spalletti sulla scelta del portiere che evidentemente ha convinto il tecnico per le prestazioni, il modo in sta comandando la difesa anche in momenti difficili.