Stasera tocca al Napoli in casa contro il Venezia e la squadra potrà contare anche sulla vicinanza della proprietà. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il presidente Aurelio De Laurentiis dovrebbe recarsi in giornata in ritiro al Britannique, l’hotel dove la squadra è in ritiro, vivendo così con la squadra il clima pre-partita.