CdM – De Laurentiis vorrebbe la ripresa degli allenamenti, squadra e staff vorrebbero attendere

Il Napoli dovrebbe tornare ad allenarsi lunedì ma oggi in assemblea di Lega potrebbe arrivare una decisione unitaria: far ripartire il 4 aprile il lavoro di tutti i club. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, però, il patron De Laurentiis vorrebbe che gli allenamenti riprendano quanto prima, in quanto convinto come altri presidenti che ci siano le condizioni per lavorare in sicurezza e che il confronto visivo tra i giocatori e lo staff possa aiutare anche ad avere la situazione sotto controllo.

“Gli azzurri, come Gattuso e il suo staff, vorrebbero rispettare le indicazioni dei medici – scrive il quotidiano – , senza una decisione unitaria dell’assemblea di Lega potrebbe venir fuori anche un compromesso: allenamenti divisi in gruppi sfruttando i tre campi del centro sportivo di Castel Volturno, rispettando tutte le precauzioni per i lavori da realizzare anche in palestra, sala video ed evitando gli assembramenti anche negli spogliatoi”.