Diego Demme ancora in dubbio, dopo l’infortunio di ieri. Il centrocampista tedesco ha subito un’infiammazione tibiale alla coscia destra e potrebbe non essere della partita contro il Crotone. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, Gattuso potrebbe preservare il giocatore contro i calabresi, data anche la diffida che porterebbe il centrocampista in squalifica in vista della Juventus.