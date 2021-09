CdM – Demme e Mertens scalpitano: possibile un loro impiego contro lo Spartak Mosca

Sono ritornati contro il Cagliari, ma ora scalpitano per trovare la forma giusta. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, Dries Mertens e Diego Demme potrebbero essere della partita domani. Il belga è rientrato in gruppo, andando in panchina contro i sardi, mentre il centrocampista tedesco ha giocato qualche minuto per cercare la forma giusta, ora che serviranno ricambi nella zona nevralgica del campo. Non è da escludere uno scampolo di partita per entrambi in Europa League.