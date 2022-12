CdM – Demme potrebbe lasciare il Napoli: c’è la Salernitana

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Diego Demme, centrocampista del Napoli, potrebbe essere ceduto e su di lui avrebbe messo gli occhi la Salernitana: “In questi giorni si decide il futuro di Diego Demme, che anche per colpa di un infortunio a inizio stagione, sta trovando poco spazio in squadra. Il suo agente Marco Busiello ha spiegato a Radio Kiss Kiss la situazione. “Diego è contentissimo a Napoli, non ha nessun problema né con Spalletti né con lo spogliatoio. Poi è ovvio che voglia giocare di più. Si rende però conto che il Napoli è una macchina perfetta all’interno della quale è difficile trovare spazio. Deve riacquisire il ritmo partita e la sua priorità è quella di andare a giocare con continuità. Non si sta facendo nessun tipo di valutazioni in merito a una squadra, ma in merito a un progetto”. Sulle tracce di Demme ci sarebbe la Salernitana”.