Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito dell’ipotesi del volo privato per consentire a David Ospina, portiere del Napoli, di arrivare in tempo per la sfida contro la Juventus. Il quotidiano rivela che ci sono stati contatti con le altre società italiane che hanno giocatori impegnati in Colombia-Cile per l’organizzazione di un charter. Gli “italiani” coinvolti sono Cuadrado della Juventus, Vidal dell’Inter, Pulgar della Fiorentina e Medel della Bologna che così tornerebbero in tempo.