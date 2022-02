Nella giornata di ieri Fabian Ruiz e Victor Osimhen non si sono allenati con il resto dei compagni, ma dopo le fatiche di Europa League per Barcellona-Napoli si sono limitati ad una seduta in palestra. Per la trasferta di Cagliari, comunque, non dovrebbero esserci problemi e saranno a disposizione di Luciano Spalletti. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno. Oggi saranno verificate le loro condizioni, entrambi comunque dovrebbero smaltire i rispettivi problemi per la trasferta sarda.