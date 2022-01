CdM – Fabian ha rifiutato il Newcastle, ma la trattativa per il rinnovo è bloccata

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il ricco Newcastle ha tentato il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz che ha il contratto in scadenza a giugno 2023: “Il centrocampista spagnolo ha detto no alle sirene inglesi e la trattativa non è andata avanti. Fabian vuole riprendersi la nazionale e il rendimento da «stella polare» della manovra del Napoli di Spalletti merita continuità in una stagione in cui gli azzurri hanno ambizioni importanti. Il calciatore iberico continuerà a giocare nel Napoli ma il suo rifiuto al Newcastle al momento non ha riaperto la questione del rinnovo del contratto. Tra le parti c’è distanza, il suo entourage aveva chiesto un ingaggio di 4 milioni prima della pandemia e il Napoli non si è mai avvicinato finora alle richieste degli agenti di Fabian. Nei prossimi mesi si vedrà, il numero 8 del Napoli potrebbe tornare nel mirino delle big di Spagna che potrebbero fiutare l’opportunità considerando la sua situazione contrattuale”.