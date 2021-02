CdM – Gattuso aspettava un confronto in ritiro, ADL ha parlato solo alla squadra: il retroscena

Un confronto atteso da Gattuso, che non è arrivato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, in ritiro il patron De Laurentiis ha parlato esclusivamente alla squadra, non cercando il confronto con il tecnico, usando bastone e carota. Gattuso, da par suo, si aspettava un confronto per eliminare il malumore, che non è arrivato: l’ex Milan ha così espresso il suo disappunto in pubblica piazza, cosa che non ha fatto piacere a De Laurentiis che, al momento, non ha voluto alimentare la polemica.