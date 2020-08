Gennaro Gattuso, si sa, non è un tipo che va per il sottile: per il tecnico azzurro i contratti lasciano il tempo che trovano. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico avrebbe un accordo con Aurelio de Laurentiis per il rinnovo: un gentlemen’s agreement per l’eventuale estensione del contratto, in scadenza il prossimo anno.