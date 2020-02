CdM – Ghoulam, entro fine mese il rientro in campo

Ottime notizie da Castel Volturno per l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso. Ieri, per l’allenamento mattutino, in campo c’erano anche Malcuit, che sta svolgendo un programma personalizzato per recuperare dalla lesione del legamento crociato del ginocchio destro e Ghoulam. L’esterno sinistro algerino ha lavorato in gruppo per la prima parte della seduta, sta procedendo nel suo percorso verso il rientro in campo, entro fine mese potrebbe tornare a disposizione di Gattuso. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.